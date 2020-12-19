Ночные рейды выявили несколько работающих баров

В Петербурге минувшей ночью в ходе рейда инспекторы приостановили работу девяти заведений, которые осуществляли деятельность после 23:00, несмотря на запрет.

Также были составлены протоколы в отношении 180 граждан, пришедших в эти бары, сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом города.



Рейды проводили в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Московском районах. Большинство заведений находятся в центре города на самых популярных барных улицах - Рубинштейна, Гороховой и др.

На заведения будет наложен штраф. Их деятельность приостановлена, помещения опечатаны.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти пока не намерены снимать жесткие ограничения в нашем городе, так как эпидемиологическая обстановка пока не улучшилась.