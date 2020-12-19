В Смольном рассказали об условиях смягчения коронавирусных ограничений для бизнеса

Послабления в плане антикоронавирусных мер будут приняты только в случае улучшения эпидемиологической обстановки в Петербурге. Об этом сказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ходе онлайн-встречи с представителями сферы туризма и потребительского рынка.

В частности, показателями станут число свободных коек в ковид-стационарах (в настоящее время около 4% - прим. ред.), снижение числа госпитализаций, пояснил он. Также нужно будет разрешение Роспотребнадзора, эпидемиологов и врачей.

В ходе онлайн-конференции представители бизнеса предложили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих организаций и плановые проверки, а также уменьшить НДС для туристической отрасли.

Также бизнесменов беспокоит, как повлияют на предоставление мер поддержки выявленные в ходе проверок нарушения. Елин пояснил, что обязательно будет учитываться факт наличия QR-кода, а также отсутствие нарушений, связанными с действующими ограничениями.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Администрация города рассматривает смягчение коронавирусных ограничений для туристической и ресторанной отрасли на новогодние праздники. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца недели.

Пока же действует распоряжение, согласно которому закрыты музеи и учреждения культуры, работа ресторанов и кафе ограничена, а с 30 декабря по 3 января полностью остановлена.