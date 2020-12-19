В Комздраве надеются на приближение Петербурга к ковидному плато

Число тестов на коронавирус в Санкт-Петербурге в последние две недели держится на одном уровне, поэтому городской комитет по здравоохранению надеется на скорый выход на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом, как передает телеканал "Санкт-Петербург", рассказал глава комитета Дмитрий Лисовец.

Он считает, что город постепенно выходит на некое плато, однако точно говорить об этом нельзя.

Лисовец рассказал, что растет количество взрослых пациентов с коронавирусом. Однако число заболевших увеличивается более медленными темпами, чем до этого. На текущий момент рост числа таких госпитализированных составляет 4%. Около месяца назад рост колебался на уровне 15-20%, напомнил председатель Комздрава.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее замглавы Комздрава Андрей Сарана рассказал, что Смольный не спешит делать выводы о том, что город вышел на плато по коронавирусу, так как ежедневный прирост в 3,7 тыс. человек не учитывает многих факторов, например, количество госпитализированных, тяжелых больных, ежедневные поступления, а также поступления по предыдущим неделям. Так, число госпитализированных росло, отмечал Сарана.