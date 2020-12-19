В Комздраве объяснили, как попасть на прививку от коронавируса

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет через интернет и линию 122. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя Комздрава северной столицы Дмитрия Лисовца.

Он заявил, что пока прививают «организованные коллективы», которые записывают на прививку по месту работы.

В первую очередь, по словам Лисовца, прививают медиков, педагогов, сотрудников транспорта и соцработников.

Лисовец подчеркнул, что очень важно организовать непрерывный процесс вакцинации. В одном флаконе содержится несколько доз препарата, которые необходимо ввести либо одномоментно, либо в течение двух часов. Одна доза рассчитана на пятерых пациентов.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, на данный момент в нашем городе есть 5 900 доз вакцины от коронавируса разных производителей. Ожидается, что до конца этого года или в начале следующего в Петербург поступят еще 150 тыс. доз.