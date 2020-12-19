В Санкт-Петербурге выявили 3754 заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за последние сутки прибавилось 3754 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как передает ИЦК, скончались 75 человек, выздоровели 3025.

Тесты на COVID-19 сдали более 45 тыс. петербуржцев. Под наблюдением медиков находится 1 807 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 1 457 — контактные, 341 — на самоизоляции.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по данным на 16 декабря, в городе осталось 4% свободных коек в ковид-стационарах. Власти северной столицы намерены увеличивать мощность за счет корпусов Ленэкспо.

Также на минувшей неделе Петербург получил 5,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». Ещё тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона» доставят в город до конца 2020 года. Пока прививают медиков из "красной зоны". Дальше на очереди педагоги и соцработники. Массовую вакцинацию надеются начать в начале будущего года.