Детсады возглавили топ рассадников коронавируса в Петербурге

В детских садах и школах Петербурга зафиксировано наибольшее количество распространителей коронавируса в городе. Как пишет «Мойка78», об этом рассказал зампред Комитета здравоохранения северной столицы Евгений Антипов.

Отмечается, что в детских коллективах проще всего заразиться COVID-19 и ОРВИ.

Далее в антирейтинге идут отрасли, которые устраивают культурно-массовые мероприятия. По словам замглавы комитета, на таких мероприятиях один человек может передать инфекцию целой сотне.

Третье место заняти заведения общепита, торгово-развлекательные центры, торговые площадки и ярмарки.

При этом чиновники считают достаточно безопасными уличные формы торговли.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на новогодние праздники в нашем городе запретили работать кафе, ресторанам, театрам и музеям. Массовых мероприятий не будет и на сам Новый год.