В Петербурге за последние сутки госпитализировали более тысячи пациентов с COVID-19

В Петербурге за сутки госпитализированы 1025 человек, что является максимальным значением за все время пандемии. Об этом сообщает Комздрав, пишет "Ъ".

В комитете отметили, что в понедельник в стационары всегда привозят больше больных чем обычно.

Скачок госпитализаций связывают с массовыми мероприятиями.

Как писал ранее Санкт-Петербург.ру, Межведомственный городской совет сообщил, что причиной роста заболеваемости в северной столице стали концерты, прошедшие в конце ноября.

Накануне сообщалось, что в Петербурге осталось 4% свободных коек в ковид-госпиталях.