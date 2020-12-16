В Смольном звучат предложения продлить антиковидные меры в Петербурге на весь год

Депутат ЗакСа от Единой России Елена Киселева предложила продлить на 2021 год ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом пишут "Невские новости".

По мнению Киселевой, решать такие вопросы должны в Смольном.

Депутат Оксана Дмитриева в целом также поддержала ограничения.

Отдельно прозвучало мнение части депутатов, что если принимать ограничения, то для всех структур в городе - и для бизнеса, рестораторов, и для религиозных организаций.

Как писал Санкт-Петербург.ру, новогодние праздники отмечены беспрецедентным ужесточением антикоронавирусных мер в нашем городе. В частности, с 30 декабря по 3 января будет действовать полный запрет на работу общепита и развлекательных заведений. Туристов в городе на новогодние каникулы также не ждут. По данным на 15 декабря, в северной столице осталось 4% свободных коек в ковид-стационарах.