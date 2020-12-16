В Санкт-Петербурге выявили 3758 заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге выявили 3 758 случая заболевания коронавирусом за последние сутки. Как сообщает ИЦК, 69 человек скончались, 3168 выздоровели.

Обследование на коронавирус прошли 35,5 тыс. человек.

Под медицинским наблюдением находятся 1 782 человека. Среди них – 1 274 контактных, еще 493 на самоизоляции, а 15 - в обсерваторе.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Роспотребнадзоре заявили, что в северной столице отмечается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Также по сравнению с концом прошлой недели ситуация с заболеваемостью в школах Петербурга стала улучшаться.