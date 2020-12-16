Названы условия для обязательной госпитализации петербуржцев с коронавирусом

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев назвал условия для обязательной госпитализации пациента с коронавирусом. Об этом он сообщил во время эфира в телепрограмме «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Так, если человек заболел, он должен обратиться к дежурному врачу или позвонить на горячую линию. Пациента госпитализируют, если у него положительный результат теста на коронавирус, а также если легкие поражены более чем на 40%.

Если участковый врач или врач "скорой" не направил в больницу, а госпитализация необходима, пациенту нужно позвонить на горячую линию Комитета по здравоохранению

Как писал Санкт-Петербург.ру, на настоящий момент в нашем городе остались свободными только 4% коечного фонда в ковид-стационарах.