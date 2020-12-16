В Смольном опровергли информацию о продлении зимних каникул для школьников

В Санкт-Петербурге не будут продлевать зимние школьные каникулы. Об этом заявили в городском Комитете по образованию, отвечая на информацию о закрытии школ до 17 января.

В ведомстве подчеркнули, что информация в соцсетях - недостоверная. Школьники начнут учиться 11 января.



В комитете посоветовали проверять данные на их официальном сайте, на официальной странице "ВКонтакте", "Инстаграме", в телеграм-канале или на странице "ВКонтакте" вице-губернатора Ирины Потехиной.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе, по данным на 15 декабря, осталось 4% свободных коек в ковид-стационарах.

При этом в городском Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.