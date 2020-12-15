18 тыс. петербуржцев с COVID-19 получили бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства от коронавируса получают более 18 тыс. петербуржцев, которые наблюдаются на дому. До конца года северная столица получит дополнительные 112 млн рублей для закупки препаратов, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Отмечается, что более тысячи человек, получающих лекарства, долечиваются дома после пребывания в стационаре, а почти 7 тыс. горожан завершили прием лекарств.

Что касается выделенных из бюджета средств, то они позволят обеспечить препаратами более 14 тысяч петербуржцев, отметил Эргашев.

Как писал Санкт-Петербург.ру, лекарства от COVID-19 выписываются врачом и выдаются бесплатно. При этом насморк, кашель и другую симптоматику петербуржцам придется лечить за свой счет.