Смольный рассказал, когда будет уверенность в безопасности вакцины от коронавируса для пожилых людей

Результаты вакцинации от коронавирусной инфекции можно будет увидеть только через год. Об этом сообщил первый зампред городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает ТАСС.

По словам чиновника, до конца этого года завершатся исследования для россиян старше 60 лет. Информация о том, безопасен ли препарат для этой группы населения, появится в начале 2021 года.

Массовая вакцинация петербуржцев планируется с начала 2020 года. Она будет проводиться добровольно и бесплатно.

Сначала, как писал Санкт-Петербург.ру, вакцину сделают медикам, после этого соцработникам и педагогам.