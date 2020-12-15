В Петербурге ожидают прибытие 100 тыс. доз вакцины от коронавируса до конца года

В Петербурге ожидают до конца года поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" в объеме 100 тыс. доз. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает ТАСС.

Чиновник рассказал, что в январе в город поставят еще 500 тыс. доз.

По словам Сараны, на сегодняшний день в Петербурге насчитывается 5 тыс. доз "Спутника". Сегодня также ожидается поставка из Новосибирска одной тысячи доз вакцины "Эпиваккорона".

Представитель комздрава рассказал, что медиков уже начали прививать. Дальше будут вакцинировать педагогов работников транспорта и соцработников. По завершении этого этапа начнется массовая вакцинация. Планируется привить 60% петербуржцев, подчеркнул Сарана.