В Санкт-Петербурге выявили 3765 заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге зафиксировали за сутки еще 3765 заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончались 72 человека, выздоровели 1886.

За минувшие сутки обследованы на COVID-19 более 31 тыс. петербуржцев.

Под наблюдением медиков остаются 2049 пациентов. Из них 17 в обсерваторе, остальные – контактные случаи и пациенты на самоизоляции.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в наш город поступило 5,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. Сначала будут прививать медиков, учителей и соцработников. Пока в Петербурге работают два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря число пунктов увеличат до 70.