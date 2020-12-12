Ученые нашли способ быстро уничтожить коронавирус

Американские ученые нашли способ уничтожения коронавируса на 99,9% за две минуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на British Dental Journal.

Как выяснили исследователи в ходе лабораторных исследований, нейтрализовать вирус за такое время способны зубные пасты с цинком и оловом. Ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния справляется с вирусом еще быстрее - всего за полминуты.

Ученые пытались уточнить, можно ли снизить скорость распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта.

В исследовании участвовали более 200 добровольцев с коронавирусом.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе темпы прироста больных коронавирусом немного замедлились. По данным Смольного, в городе есть около 7,5% свободных коек в ковид-стационарах.