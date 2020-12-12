Назван способ переболеть коронавирусом в легкой форме

Коронавирус может нанести серьезный ущерб организму, если иммунитет не готов к встрече с инфекцией. Об этом в беседе с aif.ru сказал иммунолог, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института им. Склифосовского Александр Караулов.

Он отметил, что стоит разумно использовать препараты с иммунномодулирующей активностью и ответственно подходить к вакцинации против любых респираторных заболеваний. Поэтому перед приемом препаратов или прививкой стоит проконсультироваться с врачом.

Решающее значение имеет то, насколько хорошо препарат исследован, подчеркнул специалист.

По его словам, добиться крепкого иммунитета помогают витамины, очень важен здоровый сон и уменьшение числа стрессов.

Также Караулов посоветовал строго следовать советам лечащего врача, если не удалось избежать заражения.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе от коронавируса скончался известный психолог Лев Щеглов.