После рейда в Петербурге опечатали 9 кафе и баров

В шести районах Петербурга в ходе ночного рейда обнаружили и опечатали девять заведений общепита. Проверку осуществляли комитет по контролю за имуществом, Роспотребнадзор, полиция, СК, Росгвардия и МЧС.

В частности, обнаружена работа после 23 ч, неношение СИЗ, несоблюдение санитарных норм.

Роспотребнадзор приостановил работу девяти заведений. СК завел восемь материалов проверок по фактам возможного нарушения статьи 238 УК РФ.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с начала декабря в нашем городе составили 100 протоколов о нарушениях антикоронавирусных мер.