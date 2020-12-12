За коронавирусные нарушения протоколы составили на 100 организаций с начала декабря

Комитет по контролю за имуществом Петербурга с 1 декабря по сегодняшний день проверил 552 объекта торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и других услуг на соблюдение введенных в городе ограничительных мер.

Как сообщили в Смольном, по итогам проверок в городе составили 100 протоколов о нарушениях.

В половине этих учреждений у работников не было масок и перчаток, более чем у половины - QR-кода. В 8 учреждениях не было разметки на полу для соблюдения дистанции.

Рейды проходили и днем, и ночью.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в ночь с 8 на 9 декабря в Центральном районе в ходе рейда правоохранители нашли троих нарушителей, работавших после 23:00. Владельцам грозит штраф в размере 300 тыс. руб. Сообщалось, что в некоторых случаях проверяющие выламывали двери заведений, чтобы попасть внутрь.