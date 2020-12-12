Ученые нашли новую причину тяжелого протекания коронавирусной инфекции

Ученые из Великобритании выявили гены, которые могут усугублять течение коронавирусной инфекции. Свои выводы ученые сделали на основании обследования 2 тыс. пациентов с COVID-19 и 200 отделений интенсивной терапии, пишет ЮФ.

Именно обнаруженные у пациентов гены являются причиной нарушения формирования иммунитета и развитию воспаления легких, считают исследователи.

При этом ученые достаточно оптимистичны в том, что правильное лечение и раннее обнаружение одной из пяти вариаций генов может спасти сотни жизней.

Отметим, что на сегодня в Петербурге выявили 3776 новых заболевших коронавирусом. Обследование прошли около 40 тыс. петербуржцев.