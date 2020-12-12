Сексолог Щеглов скончался от коронавируса

В Петербурге в возрасте 74 лет скончался ректор Института психологии и сексологии, один из ведущих психотерапевтов страны Лев Щеглов. Смерть наступила 10 декабря в больнице, сообщается в группе исследователя.

Причиной смерти Щеглова стала коронавирусная инфекция. Он находился в больнице около двух недель и продолжал деятельность, однако 9 декабря ему стало значительно хуже. Психолога перевели в реанимацию.

Знаменитый петербургский психотерапевт лечился в больнице №122 им. Соколова.