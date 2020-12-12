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Рекордное число классов Петербурга ушло на карантин по ОРВИ и коронавирусу

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© Фото: Балтфото

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Около 3% от общего числа классов в северной столице.

В Петербурге порядка 3% школьных классов переведены на удаленный формат обучения из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина.

По ее словам, в некоторых школах совсем нет заболевших, однако местами выявлены очаги. На сегодняшний день из более чем 20 тыс. на удаленке учится 571 класс.

Возможностью перейти на дистанционку воспользовались 30 тыс. родителей, отметила Потехина, добавив, что скоро у детей начнутся каникулы и все смогут "перевести дыхание".

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе сохраняется достаточно серьезная заболеваемость, в стационарах осталось около 7% мест для ковид-больных.

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