Выяснена причина, по которой по пути из ковид-стационара домой умер пожилой мужчина

Стала известна предварительная причина смерти 65-летнего петербуржца, который скончался по дороге домой из больницы, где проходил лечение от коронавируса. Как пишет FlashNord, он умер от хронической ишемической болезни сердца и постинфарктного кардиосклероза.

В пресс-службе Комздрава отметили, что окончательное заключение будет сделано только через неделю.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в конце ноября 65-летний петербуржец попал 15-ю городскую больницу с высокой температурой, одышкой и серьезным поражения легких. Через пару недель его выписали, после того как ему стало лучше и после получения трех отрицательных тестов на COVID-19. Пенсионер поехал домой на такси и скоропостижно скончался в авто.

Отметим, что по данным Комздрава, четыре дня подряд Петербург устанавливал антирекорды по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом - более 900 в день. На сегодня число свободных коек - 7,5%.