В Латвии от коронавируса скончался режиссер Ким Ки Дук

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии. Он болел коронавирусом, сообщает портал Delfi.

Российский режиссер документалист Виталий Манский сообщил порталу, что Ким Ки Дук пребывал в Латвии с 20 ноября, а 5 декабря перестал выходить на связь. Смерть наступила в больнице минувшей ночью.

У корейского режиссера были планы приобрести недвижимость в Юрмале и оформить вид на жительство в Латвии.

Ким Ки Дук не дожил несколько дней до своего 60-летнего юбилея.

Он известен во всем мире и получил ряд престижных премий.