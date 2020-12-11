Смольный назвал условия ослабления коронавирусных ограничений

Власти Петербурга в течение нескольких дней определятся, как уберечь сферу общественного питания от катастрофических убытков и при этом не ухудшить ситуацию с распространением коронавируса в нашем городе. Об этом рассказал первый зампред Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает «КП-Петербург».

В частности, в Смольном обсуждают четыре варианта поддержки бизнес-сообщества, среди которых нет отмены запрета на работу в Новый год. Однако власти могут разрешить общепиту торговать вне залов обслуживания - «с рук», например, из корзин или ручных тележек. Еще одним вариантом являются внутренние дворики, которые возможно использовать как кафе на открытом воздухе. Также можно оборудовать "зимние террасы". Последним вариантом указывается участие заведений в городских ярмарках.



Как пояснил Ситов, у города в наличии есть примерно 800 свободных мест. Их число возможно увеличить.

Зампред подчеркнул, что многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, которую сейчас предсказать невозможно.



Как писал "Санкт-Петербург.ру", по решению губернатора, с 30 декабря по 3 января в северной столице будут закрыты рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита. В новогодние каникулы общепиту разрешено работать до 19ч с соблюдением всех санитарных правил.