В Санкт-Петербурге выявили 3779 заболевших коронавирусом

В северной столице прибавилось 3779 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как передает ИЦК, скончались 69 человек, выздоровели за сутки 2380.

Обследование на COVID-19 прошли около 44 тыс. петербуржцев. На самоизоляции находятся 378 человек, в целом же врачи наблюдают за состоянием почти 2 тыс. жителей Петербурга.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе введены новые жесткие ограничения из-за роста заболеваемости. В частности, в новом постановлении о противодействии коронавирусу указывалось, что кафе и барам нельзя принимать посетителей с 30 декабря по 3 января. Также ряд ограничений будет действовать все новогодние каникулы.

Бизнес-сообщество отреагировало на такие меры очень негативно. Однако накануне «Карта сопротивления», созданная рестораторами Петербурга, прекратила существование. Создатели «карты» надеются, что им удалось «достучаться» до властей города. Среди возможных послаблений - разрешение устроить "зимние террасы" или участвовать в ярмарках.