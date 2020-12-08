Роспотребнадзор рекомендует привившимся от коронавируса не пить два месяца

Минимум за две недели до вакцинации от коронавируса необходимо прекратить употреблять алкоголь. Об этом винтервью радио "КП" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попов.

Она добавила, что воздерживаться от распития спиртного стоит и после прививки. В целом срок трезвости лучше растянуть на пару месяцев: две недели до прививки и 42 дня после.

Также Попова рекомендовала исключить любое раздражение легких, например, курение.

Масштабная вакцинация от коронавируса уже началась, отметила глава Роспотребнадзора. Медики рассчитывают, что прививка даст иммунитет как минимум на полгода.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов допустил, что можно все же выпить бокал шампанского после вакцинации от коронавируса. Главное, не злоупотреблять алкоголем.