В Петербурге запустили "санитарное такси" для пациентов - до КТ

Петербуржцев с подтвержденным диагнозом "коронавирус" и с подозрением на него будут бесплатно возить на компьютерную томографию. На эти цели будет выделено 69,75 млн руб. из Резервного фонда, сообщили в Смольном.

При этом будет снята нагрузка с машин скорой помощи.

Как отметил губернатор Александр Беглов, горожане болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь.

Высококвалифицированные работники скорых должны помогать людям, а не просто заниматься их транспортировкой, подчеркнул градоначальник.

Кроме того, в петербургском Комитете по здравоохранению сообщили, что на утро понедельника из 10 901 койки, предназначенной для пациентов с коронавирусом, было свободно лишь 885 мест. В активном состоянии болезни находятся больше 60 тыс. горожан. В основном люди лечатся амбулаторно. Среди госпитализированных - 70% пациентов находятся в среднем состоянии, а 22% - в тяжелом.