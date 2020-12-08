Театры Петербурга продолжают продавать билеты на "запретные" спектакли

Михайловский, Мариинский и Александринский театр сохранили афишу на 30 и 31 декабря. Учреждения предлагают зрителям приобрести билеты на даты, в которые по постановлению петербургского правительства должны быть закрыты все развлекательные площадки, включая театры и рестораны.

В связи с этим депутат ЗакСа Максим Резник обратился к главе местного управления Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой проверить законность действий театрального руководства.

По информации "Форпоста", в театральных кассах не исключают отмены спектаклей в ближайшее время. В комитете по культуре Петербурга отметили, что Александринский и Мариинский театр относятся к ведению Минкульта.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в северной столице с 30 декабря по 10 января для театров и музеев объявлен локдаун с полным запретом на работу. Такой же запрет выпущен для кафе, ресторанов и баров. Владельцы общепита уже обратились к властям Петербурга с требованием отменить меры. А накануне появилась "Карта сопротивления", на которой отмечены заведения, которые будут работать, несмотря на запреты.