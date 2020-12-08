Петербургская молодежь стала чаще болеть коронавирусом

В северной столице заметно снижается возраст пациентов, которые заражаются коронавирусом. COVID-19 стали чаще выявлять у молодых, сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач горольницы №20 Татьяна Суровцева.

По ее словам, у молодежи нет сопутствующих заболеваний.



Суровцева призвала горожан оставаться дома в новогодние праздники, так как люди могут болеть бессимптномно. Она подчеркнула, что в настоящий момент в больнице №20 лечатся 583 пациента с коронавирусом, медучреждение перегружено. Каждый день в стационар привозят по сотне новых заболевших.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти нашего города отменили все массовые мероприятия на Новый год. Запрещено работать кафе и ресторанам. Кроме того, в новогодние праздники будут закрыты музеи. В Смольном призвали туристов воздержаться от поездок в город на Неве в этом году.