Беглов допустил перевод старшеклассников на дистанционное обучение

Власти Петербурга обсуждают вариант продления зимних каникул для школьников 5-11 классов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

По словам градоначальника, дети болеют легче взрослых, однако могут заразить окружающих.

Он подчеркнул, что решение пока не принято, однако ситуация с коронавирусом в городе серьезная, поэтому введение новых антикоронавирусных мер исключать нельзя.

Беглов отметил, что введенные на новогодние праздники ограничения должны помочь избежать самого негативного сценария.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с 14 декабря по 15 января в нашем городе будет приостановлена работа организаций дополнительного образования. Детям до 16 лет нельзя будет попасть на спектакли и концерты.

Школы в Петербурге пока работают в смешанном режиме.