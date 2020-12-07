Беглов: Совсем немного отделяет Петербург от локдауна

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан не собираться многолюдными компаниями в закрытых помещениях. Такое заявление он сделал в эфире «Радио России».

Он подчеркнул, что соблюдать эти простые правила важно не только с точки зрения безопасности посетителей, но и ради персонала предприятий общепита.

Беглов отметил, что россияне не представляли, что будут встречать Новый год в такой обстановке, однако выбирать приходится между праздником и опасностью тяжело заболеть.

"Для Петербурга наступило время, когда только один шаг отделяет нас от полного локдауна", — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что бороться с коронавирусом нужно сообща, неся взаимную ответственность. Нельзя допустить превращения Нового года в "марафон передачи коронавируса", заявил Беглов и вновь призвал петербуржцев соблюдать санитарные правила.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе введен запрет на посещение музеев, театров и концертных залов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней будут закрыты все кафе и рестораны.