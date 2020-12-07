В больницы Петербурга поставили 8 тонн жидкого кислорода

Петербургский производитель «КриогенМаш-Газ» начал поставлять жидкий медицинский кислород в городские больницы напрямую. Как рассказали в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, первая поставка в размере 8 тонн прошла на днях.

Кислород получили Госпиталь для ветеранов войн и «Ленэкспо», которые сейчас работают в режиме ковид-стационаров.

«КриогенМаш-Газ» выпускает до 3,3 тыс. тонн жидкого кислорода в месяц, что превышает потребности северной столицы.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", заболеваемость в нашем городе пока не снижается, власти расширяют коечный фонд и с 4 декабря ввели новые антикоронавирусные ограничения.