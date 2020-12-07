Минздрав опроверг планы запретить россиянам ездить в другие регионы

Минздрав не планирует и не предлагает вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан по территории РФ. Об этом сказал помощник главы министерства Алексей Кузнецов, пишет РБК.

Он отметил, что слова министра здравоохранения Михаила Мурашко были произнесены в рамках научного доклада на конференции «Медицина и качество», в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Мурашко заявил, что мера по ограничению передвижения граждан применяется, если невозможно контролировать пандемию фармацевтически.

В ходе первой волны коронавируса некоторые регионы устанавливали собственный порядок передвижения граждан, вводили различные ограничения, в том числе и на въезд. В их числе были Нижегородская, Белгородская область, Еврейская АО, Чечня и другие. В Москве, Нижегородской области и Татарстане вводились цифровые пропуска.