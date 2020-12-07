Петербургский академик предложил новый способ лечения коронавируса

Академик РАН из Санкт-Петербурга Михаил Дубина предложил лечить больных коронавирусом с помощью расширения бронхов. Об этом пишут "Санкт-Петербургские ведомости".

По мнению специалиста, COVID-19 действует на организм не как иммунологический дефект, а как функциональное нарушение - из-за болезни блокируются сосуды в бронхах, они сжимаются. Из-за этого ухудшается кровоток и насыщение крови кислородом.

В качестве превентивной меры Дубина предложил расширять бронхи. Это можно делать с помощью лекарственных средств, расслабляющих гладкую мускулатуру и убирающих дисбаланс кислорода.

Эти меры, считает академик, помогут избежать тяжелого течения болезни.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе специалисты ожидают пик пандемии в середине декабря.