В Санкт-Петербурге прибавилось 3741 новый заболевший

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксирован 3741 новый заболевший коронавирусной инфекцией. Как передает ИЦК, скончался 31 человек, выздоровели 697.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сегодня заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об ограничениях передвижения россиян между регионами, а также и внутри них из-за новой волны коронавируса. Министр считает, что возникающие очаги внутри страны требуют рассмотрения новых мер.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в Комздраве накануне сообщили, что с 30 ноября по 6 декабря в петербургские больницы с коронавирусом госпитализировали 5386 человек. Это почти на 2% меньше, чем неделей ранее.

При этом в нашем городе ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, вышло постановление о запрете на работу для общепита с 30 декабря по 3 января.