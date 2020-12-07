Ученые спрогнозировали коронавирусный пик для Петербурга

Пик по количеству активных случаев заболевания коронавирусом в Санкт-Петербурге придется на середину декабря. Такие данные, как пишут "Известия", получили ученые СПбГУ, основываясь на созданной ими математической модели прогнозирования распространения вируса.

Ученые рассчитали схемы развития пандемии для северной столицы и Москвы. Так, в нашем городе ожидается, что 15-16 декабря будет около 64 тыс. одновременно болеющих. В Москве пик произойдет на несколько дней раньше - 10-12 декабря, число одновременно болеющих может превысить 149 тыс. человек.

Для России пик спрогнозирован на 22 декабря, когда число болеющих составит около 520 тыс. человек.

Как писал "Санкт-Петербург.ру",за минувшую неделю в нашем городе поступили в стационары 5 386 больных, что почти на 2% меньше, чем неделей ранее. В Смольном не исключают скорого выхода на плато.