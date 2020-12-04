В Петербурге отменяют автобусы в новогоднюю ночь

Власти Санкт-Петербурга не запустят автобусные рейсы в новогоднюю ночь. Решение приняли в комитете по транспорту.

Также жители города в ночь на1 января не смогут попасть в метро. Ограничения на работу общественного транспорта пришлось ввести из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Движение транспорта прекратится в 12 ночи 31 декабря и возобновится в 6 утра 1 января, как в обычные дни.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне власти нашего города попросили россиян отказаться от посещения северной столицы на Новый год и во время январских каникул, что, по данным туроператоров, россияне не откладывая в долгий ящик начали выполнять. В это время в город будут закрыты рестораны и бары, нельзя будет посещать музеи, театры и концерты.

Представители общепита и туризма уже обратились к губернатору с открытым письмом, требуя отменить запрет или компенсировать убытки.