Работающим с коронавирусом продлили выплаты

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил стимулирующие выплаты социальным работникам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о работниках стационарных организаций соцобслуживания и стационарных отделений. Они работают не только с пациентами с COVID-19, но и с гражданами из групп риска.

Средства выделяются из резервного фонда правительства РФ.

Общая сумма выплат с апреля по октябрь превысила 84,5 млн руб.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне в наш город поступили 1600 доз вакцины от коронавируса. Первыми будут прививать медиков, работающих в "красной зоне" коронавирусных больниц.