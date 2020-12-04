Эксперт рассказал о правилах вакцинации от коронавируса

И.о. директора института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ им. Петра Великого Андрей Васин назвал главное условие для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу. Для этого более чем половине петербуржцев надо сделать прививку, сказал Васин в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Число людей с иммунитетом (естественным или после вакцинации) должно превышать 60% населения.

На то, чтобы у человека сформировался иммунитет после прививки, уйдет около трех недель, рассказал эксперт.

Васин подчеркнул, что даже с прививкой необходимо соблюдать все меры предосторожности - носить маску, избегать скопления людей и т.д.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в наш город уже доставили две партии вакцин от коронавируса. Сначала будут прививать медиков, работающих в "красной зоне" ковид-стационаров.