В Санкт-Петербурге выявили 3694 заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 3694 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончались 57 человек, выздоровели 2437.

За минувшие сутки обследовали на коронавирус 39,8 тыс. человека. Медики следят за состоянием 1918 человек, из которых 41 находится в обсерваторе, 1514 — контактные, 363 — на самоизоляции.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", вице-губернатор Евгений Елин накануне отметил замедление роста числа госпитализаций в нашем городе. По его словам, основную опасность в данный момент представляют новогодние праздники, корпоративы и возможный приток туристов. Он обратился к россиянам с просьбой не приезжать в Санкт-Петербург, а поберечь здоровье свое и своих близких.