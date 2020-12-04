Смольный рассказал о количестве пойманных без масок пассажиров

Сотрудникам комитета по транспорту и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга выявили более тысячи нарушителей-"безмасочников".

В наземном транспорте нашли почти четыре сотни человек без масок, в метрополитене – около 450, на платформах – более 150.

Также проведено более 46 тыс. проверок в отношении объектов потребительского сектора. Больше всего нарушителей в Центральном районе на втором месте Приморский район.

Самыми распространенными нарушениями у кафе, ресторанов и баров являются отсутствие QR-кода, масок и перчаток у работников, а также должной дезинфекции.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе с сегодняшнего дня ужесточаются антикоронавирусны меры.