Боярский возмутился и застыдился за новогодние ограничения в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Боярский раскритиковал коронавирусныеограничения, которые будут действовать в период новогодних праздников. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Чиновник отметил, что понимает эти «выстраданные» решения по ограничениям и прекрасно знает, как нелегко они даются. Однако за ответ вице-губернатора Евгения Елина по поводу поддержки малого бизнеса Боярскому стало стыдно. Он напомнил слова Елина, что поддержку бизнес сможет оказать себе сам в оставшиеся дни будущего года.

Боярский отметил, что эффективность ограничений вызывает сомнения - "одно лечим, другое колечим".

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с сегодняшнего дня в нашем городе вступают в силу новые коронавирусные ограничения. По новому постановлению губернатора, общепиту ближе к Новому году разрешается работать только до 19ч, а с 30 декабря по 3 января и вовсе запрещено принимать посетителей.