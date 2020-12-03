Власти Петербурга отметили снижение темпа госпитализаций

В Петербурге развернуто 11 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Свободными на данный момент остаются 5-6% из них, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

По его словам, ситуация напряженная, но не критическая, так как до конца года будет развернуто еще 2,5 тыс. коек.

Рост госпитализаций в пределах 2% идет от недели к неделе, сейчас отмечено очевидное замедление, сказал Елин.

Основную опасность в данный момент представляют новогодние праздники, корпоративы и возможный приток туристов, подчеркнул вице-губернатор.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее Елин призвал туристов не ехать в северную столицу, а лучше поберечь здоровье.

C 4 декабря в нашем городе вступает в силу новый пакет ограничений на работу заведений общепита и развлекательных учреждений, максимальное ужесточение произойдет в Новый год.