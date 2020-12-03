Пять беременных петербурженок скончались от коронавируса

В Петербурге с начала пандемии скончались пять беременных женщин, заболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комздрава Яну Панютину.

Четверых новорожденных малышей удалось спасти, один младенец скончался.

Всего в перинатальном центре с весны оказали помощь более 800 беременным женщинам с COVID-19. Более 200 женщин переносили заболевание в тяжелой форме. Около полусотни малышей родились и заразились коронавирусом.

По данным Панютиной, за эти месяцы скончался один ребенок с диагнозом коронавирус. Ему было 16 лет, он имел сопутствующее заболевание — ожирение.

За все время заболели около 137 тыс. петербуржцев.