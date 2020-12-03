В Петербург доставили вакцины от коронавируса

В специальных термоконтейнерах в Петербург прибыла вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению северной столицы.

Вакцина отправится в больницу №40 в Курортном районе, в поликлинику №68 Красногвардейского района, где есть необходимые условия для хранения вакцины.

Вторая партия включает в себя 1600 доз, которыми привьют медицинских работников.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее в наш город доставили около 400 доз вакцины для работников "красных" зон в ковид-стационарах. Добровольная вакцинация врачей и учителей начнется на следующей неделе.