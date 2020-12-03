Смольный допустил возможность точечных проверок во время новогодних каникул

Власти Петербурга не исключили возможности проведения рейдов в период новогодних праздников. При этом тотальных проверок бизнеса на соблюдение антикоронавирусных правил не планируется, заявил вице-губернатор северной столицы Евгений Елин.

По его словам, у властей есть список объектов, которые являются носителями риска из-за того, что там можно устроить массовые мероприятия.

Кроме того, Смольный планирует запустить специальные «горячие линии» для граждан, желающих сообщить о нарушениях.

Ранее Елин призвал туристов не приезжать в Петербург до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на новогодних праздниках в нашем городе закроют театры, музеи и концертные площадки. Рестораны не смогут работать с 30 декабря по 3 января включительно, а с 24 по 29 декабря и с 4 по 10 января должны будут закрываться в 19:00.