В Петербурге за нарушения закрыли два ночных клуба

В Петербурге временно закрыли два клуба из-за коронавирусных нарушений. Это "Космонавт" и "А2", сообщили в комитете по культуре города.

Решение принято после проверки Роспотребнадзора, прошедшей 28 ноября.

Не получится выступить у группы "Мельница" в клубе "А2" 4 декабря. Также не состоятся концерты групп "Крематорий" и "Ундервуд" 4 и 5 декабря в "Космонавте".



Отмечается, что список согласованных мероприятий численностью более 50 человек размещен на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", негативную реакцию общественности вызвал многотысячный концерт Басты в конце ноября. Люди на мероприятии не соблюдали санитарные требования. Смольный уже определил ответственных за нарушения.