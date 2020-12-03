Петербург попросил туристов не приезжать на Новый год

Власти Санкт-Петербурга попросили туристов не приезжать в город на новогодние каникулы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Елина.

По его словам, в северной столице любят гостей, однако в этом году поездка в Петербург будет неразумной. Елин предложил подумать о здоровье, своем и своих близких, а также местных жителей.

"Не надо в этом году к нам приезжать", — сказал вице-губернатор.

Он добавил, что ужесточение ограничений на две недели нужно, чтобы остановить рост заболеваемости.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе вводятся новые антикоронавирусные правила, включая закрытие ресторанов и кафе на Новый год. В дни каникул общепиту разрешили работать до 19 ч.