Китайские ученые назвали самый опасный источник заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусной инфекцией у членов одной семьи в самоизоляции выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. К такому выводу пришли китайские ученые, передает газета "Известия".

Специалисты объяснили, что риск заражения наиболее высок у членов семьи, проживающих вместе.

Каждый день, проведенный в одном месте с заболевшим человеком, повышает вероятность передачи вируса на 10%, подсчитали ученые.

Самым безопасным местом китайские эксперты считают медучреждение, в котором проводятся и соблюдаются все антикоронавирусные мероприятия.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее ученые обнаружили фактор, значительно снижающий риск заражения коронавирусом.